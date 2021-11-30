WhatsApp передаст ФБР метаданные о действиях своих пользователей

По просьбе следствия американский бесплатный сервис обмена сообщениями и голосовой связи по IP WhatsApp предоставит правоохранительным органам данные, касающиеся звонков и переписок всех без исключения пользователей этой сети. Соответствующий документ ФБР опубликовала организация Property of the People. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

ФБР может получать любые сведения из принадлежащего Facebook приложения. Документ под названием Lawful Access (в переводе «Законный доступ») содержит правила законного получения информации из популярных мессенджеров. По данным Rolling Stone, Facebook и iMessage также могут передавать данные, так как у американских спецслужб есть на это специальный ордер.

В руководстве от 7 января 2021 года содержится информация о том, какие виды данных может на законных основаниях запрашивать ФБР.

Учитывая, что WhatsApp насчитывает около 2 млрд пользователей, на каждого из них по запросу ФБР компания может в течение 15 минут предоставить метаданные без содержания сообщения. Бюро может получить сведения о времени и способе общения, а также о пользовательском списке запрошенного контакта. Известны уже прецеденты, когда таким образом были раскрыты информационные источники журналистов.

Компания Аpple рассматривала сквозное шифрование iCloud, из которого спецслужбы могут в настоящее время получить интересующую их информацию, однако американские власти не одобрили их намерение.

Ранее сообщалось о глобальном сбое в работе сервисов WhatsApp, Facebook, Instagram. На неполадки в работе приложений, сайтов и соединении с сервером жаловались пользователи Европы, США, Канады и России.