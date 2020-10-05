Выбросит ли на берег и камчатского губернатора

Снимки погибших животных на побережье Авачинской бухты на Камчатке идеально вписались в общую тенденцию возрастания значения экологического фактора. Не успели с горем пополам замять скандал вокруг архангельской станции Шиес и в Башкирии с шиханом Куштау. Ещё до конца не просчитаны убытки от утечки дизельного топлива из хранилищ ТЭЦ Норникеля, в Забайкалье растёт экологическая напряжённость, где собираются «поджимать» охранную зону в Туве, в районе предполагаемой золотодобычи. А тут ещё и массовая гибель океанских обитателей, где новый губернатор вовсю рекламировал свою программу привлечения туристов в «девственно чистый край».

И, более того, даже поднимал эту тему в ходе встречи с профильным вице-премьером Дмитрием Чернышенко. А тут такой, с позволения сказать, афронт и многочисленные публикации в Интернете не только о выброшенных на берег почивших кальмарах и осьминогах, но и о якобы полученных отдыхавшими на пляже камчадалами химических ожогах кожи. Согласитесь, более негативного пиара для объявленных молодым губернатором планов экономического оживления края и представить трудно. А тут ещё местными властями, в частности природоохранными органами, была сделана неловкая попытка отрицать факты гибели океанской фауны, ради чего в информационное пространство были вброшены снимки чистого пляжного пространства. Вот только досужие экологи разглядели на тех фото следы от уборочной техники. А тут ещё и попытки несколько недель скрывать сам факт такого «самоубийства» животного мира.

Александр Пирагис/РИА Новости

Понятно, что последнее веское слово будет за лицами федеральными и официальными — представителями Минприроды и Роспотребсоюза. Притом, как известно, у нас и официальным заявлениям не всегда доверяют. Вот и теперь предположение Камчатгидромета о том, что просто шторм выбросил на берег естественные трупы животных, которые, дескать, в иных условиях просто разлагались бы на дне, далеко не всех убедит в естественных причинах видимого экологического происшествия. А прежнее предположение о превышении в водах показателей фенола и прочей химии опять-таки объясняется штормом, который поднял на поверхность прежние скопившиеся донные отложения.

Сейчас, видимо, во избежание разного рода слухов вопрос о возможном загрязнении вод фенолом и нефтепродуктами взяла под свой контроль Генеральная прокуратура.

Но вопрос в другом: как на такой природный удар отреагирует новый губернатор. Тем более имя Владимира Солодова напрямую связывают с его, как считается, влиятельным покровителем, полпредом в ДВФО Юрием Трутневым. Известно, что именно при нём Солодов и начинал свою государственную карьеру ещё в Перми. До направления на Камчатку он работал одним из заместителей Трутнева. Более того, злые языки утверждают об их родственной связи. А потому само избрание Солодова при сильной поддержке аппарата полпреда было ещё и тестом на влияние самого Трутнева. Ударом по престижу которого стали события в Хабаровске.

Правда, последовавшие затем избирательные кампании на Дальнем Востоке показали, что полпред полностью держит управление регионом в своих руках. Но случившаяся реальная или мнимая экологическая катастрофа на Камчатке уже даёт повод атаковать не губернатора, а его старшего коллегу. На том, мол, основании, что его протеже не выглядит достаточно сильной фигурой для того, чтобы полностью взять под контроль ситуацию в крае, а главное — подчинить себе местные элиты, известные своим корыстным подходом к природным ресурсам. Так что и мёртвый краб может укусить чиновника.