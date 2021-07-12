Выборам быть в сентябре

Сначала сама Элла Памфилова, а затем и её заместитель Николай Булавин решительно опровергли предположения об отмене сентябрьских выборов и их переносе на конец года, а то и на будущую весну. Поскольку дыма без огня не бывает, а у нас особенно, то вполне можно предположить, что в верхах такой вариант сдвига голосования обсуждался. Но, как говорится, взял верх разумный подход: выборы уже объявлены, партии открыли счета, представили всю документацию на своих кандидатов. А потому возможные потери от попытки отыграть всё назад представлялись неприемлемыми.

Понятно, что мотив возможных спекуляций — очередное ковидное обострение, снова отбросившее Россию в «красную зону». А потому, с одной стороны, возникли опасения того, что выборы могут усугубить ситуацию. С другой, некие аналитики отметили снижение рейтинга партии власти, с именем которой, мол, связывают меры властей по введению обязательной вакцинации для ряда многочисленных категорий населения. Потому, дескать, нельзя было так подставлять ЕР накануне выборов, необходимо, мол, дать время всем «переварить» вал негатива по поводу вакцинации, осознать её благо.

В конце концов, все помнят, как назначенный предварительно на 22 апреля плебисцит по внесению поправок в Конституцию был перенесён на конец июня — начало июля, создав прецедент многодневного голосования. Бытовало и ещё одно опасение, уже, правда, иного рода: мол, власти сделают вид, что пандемия снова пошла к сентябрю на спад, а уж потом отыграются новыми ограничениями и введением обязательной вакцинации даже для подростков. Ответят на спровоцированную голосованием вспышку новыми ограничениями.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В этот раз хочется верить, что всё-таки непопулярные меры по принуждению к вакцинации к сентябрю значительно укрепят коллективный иммунитет, а трёхдневное голосование и обеспечение уже в семи городах возможности голосовать на удалёнке позволят не допустить скученности на избирательных участках. А значит, при скрупулезном следовании принятым протоколам постоянной дезинфекции вполне можно избежать превращения выделенных для голосования помещений в рассадники инфекции.

Всё это крайне важно, но сейчас проблема, скорее, в другом. При нашей традиции проводить голосование в школах многодневный избирательный марафон превращает эти дни, включая и последующую серьёзную дезинфекцию, в дополнительные каникулы для подрастающего поколения. Скажем, в четверг школа закрывается на подготовку, в пятницу, субботу и воскресенье идёт сам процесс, а в понедельник — тотальная обработка. Несколько дней дополнительной свободы от учебников.

Конечно, существует вариант привязать многодневное голосование к школьным каникулам. Проблема, однако, в том, что зачастую и родители приурочивают к ним собственные отпуска и отгулы, чтобы отвезти куда-нибудь своих отпрысков, а это очевидная угроза явке. К тому же, например, в Москве во многих школах действуют свои графики каникул, не совпадающие с общепринятыми.

Так что регламент многодневного голосования требует дальнейшей проработки. Особенно в свете утверждений, что в течение трёх дней оппозиции труднее отслеживать соблюдение всех законных процедур. А ведь итоги грядущих выборов должны быть как никогда прозрачными и не вызывающими сомнений в их легитимности. Это связано и с международной обстановкой и с возможными тектоническими изменениями в стране.