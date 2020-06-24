Вучич назвал Шойгу большим другом Сербии

https://static.news.ru/photo/e96f2186-b607-11ea-b25d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу и Александар Вучич Фото: mil.ru

Президент Сербии Александар Вучич после парада Победы на Красной площади пообщался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В соцсети он опубликовал фото, где они жмут друг другу руки и обнимаются.

С большим другом Сербии министром обороны Сергеем Шойгу, — подписал фото в Instagram Вучич.

Президент Сербии приехал в Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На юбилейном параде по Красной площади маршировали, в том числе и 75 военнослужащих сербской гвардии.

После парада Вучич вместе с другими иностранными лидерами участвовал в церемонии возложения цветов к Вечному Огню.

Как писал NEWS.ru, на центральной трибуне во время парада находились президент РФ Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. В их числе лидеры иностранных государств: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Кремль с пониманием отнёсся к тому, что некоторые главы других государств, которые ранее подтвердили свой приезд в Москву на юбилейные торжества, не смогут посетить российскую столицу. Глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что «прежде всего причины касаются тех или иных ограничений, которые продолжаются в других странах».