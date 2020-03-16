https://static.news.ru/photo/10eedb24-677b-11ea-bafd-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с представителями российских нефтяных компаний.
Нет, встреча не должна была появляться и не планировалась, — цитирует «Интерфакс» Пескова.
Как писал NEWS.ru, Песков также сообщил, что у Владимира Путина пока не запланированы встречи с руководством Саудовской Аравии. Однако, по его словам, такие контакты могут быть оперативно согласованы при необходимости. Пресс-секретарь президента отметил, что ситуация на финансовых рынках была для властей предсказуемой. Он подчеркнул, что она была спрогнозирована глобальными причинами, а также ситуацией с коронавирусом.