Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с представителями российских нефтяных компаний.

Нет, встреча не должна была появляться и не планировалась, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Как писал NEWS.ru, Песков также сообщил, что у Владимира Путина пока не запланированы встречи с руководством Саудовской Аравии. Однако, по его словам, такие контакты могут быть оперативно согласованы при необходимости. Пресс-секретарь президента отметил, что ситуация на финансовых рынках была для властей предсказуемой. Он подчеркнул, что она была спрогнозирована глобальными причинами, а также ситуацией с коронавирусом.

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