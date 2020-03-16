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Сотрудников администрации президента РФ не планируется переводить на удалённый режим работы в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Администрация работает в обычном режиме, с необходимыми мерами предосторожности, которые, наверное, актуальны сейчас в любом офисе, — цитирует «Интерфакс» Пескова. Песков подчеркнул, что администрация президента не самый крупный офис в...