https://static.news.ru/photo/add2d27a-677a-11ea-bb4b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом (архивное фото) Фото: kremlin.ru

У президента России Владимира Путина пока не запланированы встречи с российскими нефтедобытчиками и руководством Саудовской Аравии. Такие контакты могут быть оперативно согласованы при необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, вероятность такой встречи «не должна была появляться, пока не планировалась». Он подчеркнул, что встречи с наследными принцем или королём Саудовской Аравии «пока в планах нет».

Сейчас контакты достаточно оперативно согласуются и при необходимости они в графике могут появиться, — подчеркнул Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что ситуация на финансовых рынках была для властей предсказуемой. Он подчеркнул, что она была спрогнозирована глобальными причинами, а также ситуацией с коронавирусом в глобальном масштабе.

В данном случае на наших рынках мы видим реакцию на эти глобальные колебания, — заявил Песков.

Он подчеркнул, что ожидался период понижения цен на нефть и энергоносители на мировом рынке. Это не стало для российских властей сюрпризом.

Мы тщательно наблюдаем за тенденциями в этой области. Вы знаете, что регулярно общаются наши производители с Министерством энергетики, у них постоянный контакт, — заявил Песков.

NEWS.ru писал, что Саудовская Аравия несёт потери на фоне ценовой борьбы с Россией. В стране продолжаются аресты представителей власти. По подозрению в коррупции были задержаны свыше 200 человек.