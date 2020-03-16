В Саудовской Аравии продолжаются аресты представителей власти. На этот раз под удар попали правительственные чиновники. Свыше 200 человек были задержаны по подозрению в коррупции, что продолжило начатую накануне репрессивную кампанию в условиях необъявленной ценовой войны с Россией.

Саудовская антикоррупционная организация сообщила , что арестовала 298 человек — главным образом в связи с обвинениями в злоупотреблении властью и растратой бюджетных денег. Чиновников считают виновными в нецелевых расходах на сумму 379 млн риалов ($101 млн). Среди подозреваемых — восемь сотрудников саудовского министерства обороны. Им инкриминируют взяточничество и отмывание денег в рамках работы с правительственными контрактами в 2005–2015 годах. Также в числе задержанных — 29 сотрудников министерства внутренних дел, в том числе три полковника, генерал-майор и бригадный генерал. Уточняется, что в руках саудовских правоохранителей оказались и двое судей — за получение взяток, а также девять представителей сферы образования. Задержания прошли почти в стилистике антикоррупционной кампании, начатой наследником саудовского престола принцем Мухаммедом в 2017 году.

AP/TASS

Однако портал Middle East Eye называет преследования логическим продолжением кампании по борьбе с организаторами «государственного переворота». Свыше 20 принцев, по данным лояльной Катару прессы, были арестованы по обвинению в участии в заговоре с целью свержения принца Мухаммеда. В руках правоохранителей оказались как минимум два члена Совета верности — коллективного правительственного органа, который с середины «нулевых» уполномочен выбирать преемника короля и определять порядок престолонаследия. Это принц Ахмед, родной брат монарха, и принц Мухаммед бен Саад, племянник короля. Оппозиционная Эр-Рияду пресса связывала давление на членов монаршей семьи с желанием наследника саудовского престола поскорее сменить своего отца. По этим данным, принц Мухаммед планирует сменить короля Салмана до ноября этого года — когда в Эр-Рияде должен проходить «саммит двадцатки».

У наблюдателей была гипотеза, согласно которой саудовский правящий дом после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году в Стамбуле больше не решится на завинчивание гаек. Однако, судя по всему, свою роль сыграла ценовая война в рамках ОПЕК. На это указывает издание Wall Street Journal. Саудовский правящий дом мог предпринять меры по защите своей политики снижения цен, зная, что она может спровоцировать сопротивление. Ещё в 2016 году — задолго до усиления позиций принца Мухаммеда — тогдашний заместитель министра экономики Саудовской Аравии Мухаммед аль-Тувейджри недвусмысленно раскритиковал политику правительства:

Если мы не предпримем никаких мер по реформированию и если мировая экономика останется прежней, то через три-четыре года мы обречены на банкротство, — сказал он.

AP Photo/Cliff Owen/ТАСС

Сейчас вызывает вопросы то, насколько королевство готово к затяжной ценовой войне. Накануне один из крупнейших в мире производителей нефти Saudi Aramco подтвердил запросы ряда покупателей из стран Евросоюза на поставку дополнительных объёмов топлива в апреле, говорят источники Reuters в торговых кругах и нефтяных компаниях. По их данным, в следующем месяце дополнительные партии саудовских углеводородов будут отгружены в адрес BP, Total, Shell, Eni и госнефтекомпании Socar. Таким образом, по словам наблюдателей, Саудовская Аравия намерена вытеснить россиян с их основных рынков, предлагая вместо этого нефть по более низкой цене. Сообщается, что вариант с поставками саудовской нефти также рассматривает Белоруссия.

saudiaramco.com

Продолжающиеся аресты, безусловно, можно рассматривать как превентивные меры по подавлению оппозиции. Однако при желании саудовский правящий дом может найти оправдание. Повод для этого ещё год назад дал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что в кровавом убийстве Хашогги виновато некое «теневое государство». Тот термин, который турецкое руководство нередко употребляло в отношении своей внутренней оппозиции, впервые прозвучал в «саудовском» контексте.

Важно, что кризисная ситуация диктует саудовскому правящему дому логику диверсификации экономики, хотя её Эр-Рияд должен был понять ещё несколько лет назад.