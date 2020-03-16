В Саудовской Аравии продолжаются аресты представителей власти. На этот раз под удар попали правительственные чиновники. Свыше 200 человек были задержаны по подозрению в коррупции, что продолжило начатую накануне репрессивную кампанию в условиях необъявленной ценовой войны с Россией.
Саудовская антикоррупционная организация
Однако портал Middle East Eye называет преследования логическим продолжением кампании по борьбе с организаторами «государственного переворота». Свыше 20 принцев, по данным лояльной Катару прессы, были арестованы по обвинению в участии в заговоре с целью свержения принца Мухаммеда. В руках правоохранителей оказались как минимум два члена Совета верности — коллективного правительственного органа, который с середины «нулевых» уполномочен выбирать преемника короля и определять порядок престолонаследия. Это принц Ахмед, родной брат монарха, и принц Мухаммед бен Саад, племянник короля. Оппозиционная Эр-Рияду пресса связывала давление на членов монаршей семьи с желанием наследника саудовского престола поскорее сменить своего отца. По этим данным, принц Мухаммед планирует сменить короля Салмана до ноября этого года — когда в Эр-Рияде должен проходить «саммит двадцатки».
У наблюдателей была гипотеза, согласно которой саудовский правящий дом после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году в Стамбуле больше не решится на завинчивание гаек. Однако, судя по всему, свою роль сыграла ценовая война в рамках ОПЕК. На это
Если мы не предпримем никаких мер по реформированию и если мировая экономика останется прежней, то через три-четыре года мы обречены на банкротство, — сказал он.
Сейчас вызывает вопросы то, насколько королевство готово к затяжной ценовой войне. Накануне один из крупнейших в мире производителей нефти Saudi Aramco подтвердил запросы ряда покупателей из стран Евросоюза на поставку дополнительных объёмов топлива в апреле, говорят
Продолжающиеся аресты, безусловно, можно рассматривать как превентивные меры по подавлению оппозиции. Однако при желании саудовский правящий дом может найти оправдание. Повод для этого ещё год назад дал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что в кровавом убийстве Хашогги виновато некое «теневое государство». Тот термин, который турецкое руководство нередко употребляло в отношении своей внутренней оппозиции, впервые прозвучал в «саудовском» контексте.
Важно, что кризисная ситуация диктует саудовскому правящему дому логику диверсификации экономики, хотя её Эр-Рияд должен был понять ещё несколько лет назад.
Добавьте наши новости в избранные источники