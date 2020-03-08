Недавний арест видных членов королевской семьи в Саудовской Аравии был частью плана по смене власти. По крайней мере, об этом пишет оппозиционный Эр-Рияду и связанный с Катаром портал The Middle East Eye. По его данным, до ноября этого года наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд рассчитывает перенять от своего отца королевские полномочия. Перемены в руководстве страны планируется совершить условно бескровно: монарх, как становится понятно из инсайдерских утечек, согласен на то, чтобы сын-кронпринц досрочно занял его место.

О том, что недавние аресты видных саудовских деятелей, среди которых оказались брат короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда принц Ахмед бен Абдель Азиз и племянник монарха принц Мухаммед бен Наиф (МБН), связаны с планирующейся сменой власти, The Middle East Eye рассказали информированные источники. По этим данным, наследник престола принц Мухаммед намерен занять место своего отца до ноября этого года, когда в Эр-Рияде запланирован саммит «большой двадцатки». По словам источников портала, сам монарх, вероятно, откажется от титула добровольно. У Сальмана нет смертельных заболеваний, однако пожилой мужчина страдает от старческой деменции, что может стать поводом для транзита власти. По мнению кронпринца, переход полномочий при живом короле добавит преемнику легитимности в глазах саудовских кланов.

Принц Ахмед أحمد بن عبدالعزيز/twitter.com

Всего было задержано около 20 человек. Все они так или иначе относятся к монаршей династии. Однако наиболее важными с точки зрения политической конфигурации выглядят аресты принцев Ахмеда и МБН — людей, которым приписывали большие политические амбиции.

На Ахмеда оказывалось давление, чтобы он полностью поддержал Мухаммеда бен Сальмана. Сальман и другие члены королевского двора пытались вежливо побудить его поддержать сына, — рассказывает The Middle East Eye один из собеседников. — Ахмед дал понять, что не поддержит этот проект (по смене власти. — NEWS.ru). Он сказал королю, что не хочет занять его место, но будет надеяться, что будут другие кандидатуры.

Ахмед является представителем клана Судайри. Это наиболее влиятельная сила, которая могла бы составить оппозицию наследному принцу и королю. Дядя наследного принца в 2017-м являлся членом семейного Совета верности, который определяет порядок преемственности в Саудовской Аравии. Когда стоял вопрос о преемнике Сальмана, принц Ахмед отказался поддержать фигуру Мухаммеда.

Долгое время циркулировали слухи, что Ахмед может объединить вокруг себя оппозицию. Однако сам дядя кронпринца никогда не говорил о планах сместить нынешнего короля и кронпринца, ограничиваясь критикой их политики. Вопрос заключался лишь в том, какую позицию он может занять в качестве члена Совета верности в случае смерти Сальмана.

Он бы чётко сказал: «нет». Но пытаться организовывать переворот он бы не стал, — говорят инсайдеры западной прессы, комментируя возможный вопрос о преемнике нынешнего монарха.

Накануне ареста Ахмед вернулся с соколиной охоты и устроил 4 марта приём для своего ближайшего окружения. Принцу было передано сообщение о том, что король хочет видеть его 5 марта утром. На следующий день Ахмед отправился в дворец со своими охранниками. Он был арестован в тот момент, когда вошёл в королевскую резиденцию.

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Формально и МБН, и принцу Ахмеду инкриминируют попытку насильственной смены власти. Эр-Рияд обвинил их «в организации контактов с иностранными державами, включая американцев и другие стороны, с целью совершения государственного переворота», говорят источники агентства Reuters.

Смена власти во время эпидемии (коронавируса. — NEWS.ru), с одной стороны, опасна, потому что если ситуация выйдет из-под контроля, это чревато трагедией, а с другой — пока все сидят дома и смотрят телевизор, можно по-быстрому кого надо убрать и взять бразды правления в свои руки, — пишет эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова.

Ответ на вопрос, почему эта чистка была начата именно сейчас, очевиден. Принц Мухаммед может сомневаться в том, что нынешний лидер США Дональд Трамп, который безапелляционно защищает саудовскую политику, переизберётся на второй срок. Все кандидаты в президенты, оставшиеся со стороны Демократической партии, выступают критиками наследного принца. Среди внутренних причин для чистки — стагнация анонсированных кронпринцем реформ и быстрое падение цен на нефть до критического уровня.