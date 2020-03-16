https://static.news.ru/photo/a3187450-6777-11ea-b6fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские власти ожидали, что наступит период снижения цен на нефть и энергоносители. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у него, являлась ли такая ситуация сюрпризом для России.

Нет, — ответил Песков, передаёт РИА Новости.

Страны ОПЕК+ не смогли договориться по вопросу сокращения добычи нефти 6 марта. С 1 апреля все ограничения по добыче нефти в странах — участницах альянса будут сняты. Эта информация вызвала обвал на нефтяном рынке и резкое падение рубля.

Центробанк в рамках «упреждающих мер» продал валюту на внутреннем рынке с расчётами 13 марта на 3,7 млрд рублей. На заседании 20 марта представители ЦБ будут обсуждать, насколько необходимо повысить ключевую ставку. По мнению аналитиков, ситуация на рынке закладывает ужесточение политики регулятора на 25–50 базисных пунктов.

NEWS.ru писал, что срыв сделки ОПЕК+ ставит под угрозу экономику Саудовской Аравии. Она полностью завязана на поставки чёрного золота, спад цен на сырьё принесёт ей серьёзный ущерб.