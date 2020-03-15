https://static.news.ru/photo/f477fdec-675a-11ea-be65-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Банк России в рамках «упреждающих мер» продал валюту на внутреннем рынке с расчётами 13 марта на 3,7 млрд рублей. Это следует из данных ЦБ РФ. С расчётами 12 марта Центробанк продал валюту на 3,6 млрд рублей.

Тем временем эксперты считают, что курс рубля может упасть до 100 единиц за доллар. Этот сценарий возможен, если цена нефти упадёт до $15–20 за баррель

На заседании 20 марта перед Банком России будет стоять вопрос не о том, повышать ключевую ставку или же нет, а насколько повысить, писал NEWS.ru. О том, что это неминуемо произойдёт, склонны говорить практически все финансисты, предрекая даже экстренное внеплановое совещание регулятора. Сложившаяся на рынках ситуация закладывает ожидания ужесточения политики ЦБ сразу на 25–50 базисных пунктов, считают аналитики.