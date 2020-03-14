На заседании 20 марта перед Банком России будет стоять вопрос не о том, повышать ключевую ставку или же нет, а насколько повысить. О том, что это неминуемо произойдёт, склонны говорить практически все финансисты, предрекая даже экстренное внеплановое совещание регулятора.

Сложившаяся на рынках ситуация закладывает ожидания ужесточения политики ЦБ сразу на 25-50 базисных пунктов, и очевидно, что после того, как предпринятых мер оказалось недостаточно для того, чтобы остановить свободной падение рубля, другого решения у регулятора не остается.

Но в течении недели предполагаемый размер изменения ключевой ставки может не раз измениться как в ту, так и в другую сторону. В зависимости от реакции рынков на предполагаемое понижение ФРС ключевой ставки (возможно и больше, чем на 75 б. п. с расширением объёма предоставляемой ликвидности), итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 18 марта и новостей вокруг распространения коронавируса, рассказал NEWS.ru руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По тем же причинам будет невелика и точность прогнозов нефти и курсов ведущих валют против рубля до конца марта. Техническая картина на рынке энергоносителей допускает удержание котировок в диапазоне $32-40 за баррель по сорту Brent до новостей от ОПЕК+. На внутреннем валютном рынке в случае закрепления курсом доллара выше отметки в 74,8 рубля наметится потенциал движения к 78,5. В отношении евро такими техническими уровнями выступают отметки в 81,7 и 87,7 рубля. При невыполнении этих условий остаются шансы, что рубль перейдёт в консолидацию.

В отношении же фондового рынка оптимистичных прогнозов строить пока нельзя.

Несмотря на экстремальную перепроданность и такой же уровень пессимизма в рыночных настроениях, что предполагает формирование отскока котировок, акции российских компаний, с высокой вероятностью, продолжат дешеветь вслед за перегретыми аналогами на рынках развитых стран из-за ухудшения прогнозов динамики корпоративных прибылей. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Поэтому в ближайшие дни нельзя исключать, что в индексе Мосбиржи некая стабилизация наступит только после достижения зоны в 2170-2200 пунктов.

Предпринятых Банком России 10 марта мер с расширением ликвидности и регуляторными послаблениями наряду с отказом от валютных интервенций и продажей валюты может оказаться недостаточно в отсутствие стабилизации динамики рубля после резких продаж за последние дни, в течение которых рубль ослаб на 10% по отношению к ведущим валютам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Денежный и долговой рынок, отмечает Коган, подталкивают регулятора к повышению ключевой ставки вообще на 100 б.п. Этот инструмент монетарной политики может оказаться наиболее действенным в задаче восстановления финансовой стабильности. В то же время регулятор воспользуется им только в экстренной ситуации из-за опасений дестабилизации рынка и ухудшения перспектив для экономики. Несмотря на существенный рост проинфляционных рисков относительный запас прочности у Банка России есть и очень многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на нефтяном рынке.

На вопрос, каков горизонт кризиса и когда ситуация на рынках вернётся в привычное русло, сейчас никто не сможет ответить с высокой долей уверенностью. Вероятность рецессии в крупнейшей экономике мира, США, уже достигла 50% и есть мнения, что уже по итогам ближайших кварталов будет зафиксирована отрицательная динамика ВВП, — сказал он.

В этой связи многое будет зависеть от дальнейшего распространения коронавируса и предпринимаемых властями мер по его обузданию.