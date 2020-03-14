Выход России из сделки ОПЕК+ несёт в себе как потенциальные угрозы, так и выгоды для нефтедобывающих стран. Одна из них — Королевство Саудовская Аравия (КСА), чья экономика почти полностью зависима от нефти. И пока в Эр-Рияде оптимистично говорят о будущих приобретениях для страны, эксперты считают, что опасностей куда больше.
Саудовская Аравия сталкивается с многочисленными угрозами в связи с текущим спадом цен на нефть,
В то же время, как
По данным Международного валютного фонда (МВФ), безубыточная цена на нефть из КСА составляет около $80 за баррель — в противном случае Эр-Рияд начнёт стремительно терять деньги. А средства от продажи сырья, по задумке принца, должны идти именно на развитие других сфер экономики, включая инновационные. Уже сейчас наблюдается серьёзное падение стоимости акций компании Saudi Aramco, чьё положение в последнее время всерьёз пошатнулось — после иранских атак в сентябре прошлого года.
Хотя в Эр-Рияде и говорят о том, что добыча нефти с тех пор вышла на прежний уровень, у аналитиков есть обоснованные сомнения в истинности подобных заявлений. Ситуация усугубляется тем, что граждане КСА активно приобретают акции корпорации. И если бумаги будут терять в цене, это может привести к росту недовольства среди населения. МБС уже сейчас вынужден проводить «зачистки» во властной верхушке королевства, а при падении доходов населения его позиции, разумеется, ослабнут.
На фоне фактического выхода России из ОПЕК+ Saudi Aramco объявила о том, что увеличит поставки нефти на рынок с 9,7 млн баррелей в сутки (данные на январь 2020 года) до 12,3 млн к апрелю. Однако возникает ситуация замкнутого круга: даже если Саудовская Аравия будет производить больше нефти (что под вопросом), цена на сырьё в любом случае будет невысокой, и проблема пополнения бюджета никуда не денется. Кроме того, властям королевства, которые, по сути, и владеют нефтяной сферой, необходимо оплачивать работу сотрудников предприятий. При этом Россия, отказавшаяся от обязательств в рамках ОПЕК+, находится в более выгодном положении, чем КСА.
Для Москвы, по оценкам аналитиков, достаточная стоимость нефти — около $42 за баррель, то есть почти вдвое меньше необходимой Эр-Рияду цены,
Добавьте наши новости в избранные источники