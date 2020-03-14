Выход России из сделки ОПЕК+ несёт в себе как потенциальные угрозы, так и выгоды для нефтедобывающих стран. Одна из них — Королевство Саудовская Аравия (КСА), чья экономика почти полностью зависима от нефти. И пока в Эр-Рияде оптимистично говорят о будущих приобретениях для страны, эксперты считают, что опасностей куда больше.

Саудовская Аравия сталкивается с многочисленными угрозами в связи с текущим спадом цен на нефть, отмечает , в частности, портал Oil Price. Экономика королевства полностью завязана на поставки чёрного золота, и спад цен на сырьё может причинить ей серьёзный ущерб. В Эр-Рияде осознают, что «нефтяная игла» — не слишком надёжная гарантия, поэтому наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (МБС) и провозгласил курс на диверсификацию. Однако до подлинного экономического переориентирования ещё далеко, и срыв сделки ОПЕК+ в этом контексте может серьёзно ударить по саудовской экономике.

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В то же время, как полагает автор ресурса Al Arabiya, в ближайшие месяцы маловероятно, что КСА и ОПЕК сократят добычу нефти. По его мнению, наихудшим сценарием для королевства является скоординированное снижение объёмов добываемого сырья. Профессор Университета Брауна (США) Джефф Колган изучил данные с 1980-го по 2009-й год и заметил, что, за исключением Саудовской Аравии, никто в ОПЕК в этот период не сокращал добычу. Это было связано с попытками наладить отношения с США и другими западными странами. Теперь же, имея свободные мощности, КСА может компенсировать перебои с поставками, стабилизируя мировые цены. Таким образом, королевство сознательно пожертвовало нефтяной прибылью ради более широких стратегических выгод.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), безубыточная цена на нефть из КСА составляет около $80 за баррель — в противном случае Эр-Рияд начнёт стремительно терять деньги. А средства от продажи сырья, по задумке принца, должны идти именно на развитие других сфер экономики, включая инновационные. Уже сейчас наблюдается серьёзное падение стоимости акций компании Saudi Aramco, чьё положение в последнее время всерьёз пошатнулось — после иранских атак в сентябре прошлого года.

Хотя в Эр-Рияде и говорят о том, что добыча нефти с тех пор вышла на прежний уровень, у аналитиков есть обоснованные сомнения в истинности подобных заявлений. Ситуация усугубляется тем, что граждане КСА активно приобретают акции корпорации. И если бумаги будут терять в цене, это может привести к росту недовольства среди населения. МБС уже сейчас вынужден проводить «зачистки» во властной верхушке королевства, а при падении доходов населения его позиции, разумеется, ослабнут.

saudiaramco.com

На фоне фактического выхода России из ОПЕК+ Saudi Aramco объявила о том, что увеличит поставки нефти на рынок с 9,7 млн баррелей в сутки (данные на январь 2020 года) до 12,3 млн к апрелю. Однако возникает ситуация замкнутого круга: даже если Саудовская Аравия будет производить больше нефти (что под вопросом), цена на сырьё в любом случае будет невысокой, и проблема пополнения бюджета никуда не денется. Кроме того, властям королевства, которые, по сути, и владеют нефтяной сферой, необходимо оплачивать работу сотрудников предприятий. При этом Россия, отказавшаяся от обязательств в рамках ОПЕК+, находится в более выгодном положении, чем КСА.