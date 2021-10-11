16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Встреча Козака и Нуланд может состояться 13 октября

12:43, 11 октября 2021
Встреча Козака и Нуланд может состояться 13 октября Виктория Нуланд Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Встреча заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд намечена на 13 октября, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента РФ. Американский политик прибывает в Москву 11 октября.

Встреча подтверждена на 13 октября, — сказал собеседник агентства.

Козак выступает политическим советником на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках «нормандского формата».

Источник также добавил, что переговоры Нуланд с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым запланированы на 12 октября. 

Ранее стало известно, что Виктория Нуланд пробудет в Москве с 11 по 13 октября. Власти РФ согласовали её визит в обмен на снятие санкций США с ряда российских должностных лиц, поскольку американский политик фигурировала в российских санкционных списках. В Госдепе ожидают, что в ходе переговоров стороны обсудят ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео