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Зампред Собвеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, поскольку это невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию, чтобы угодить заокеанским хозяевам, такое мнение политик высказал в статье, опубликованной газетой «Коммерсант».

Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит ещё и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду...