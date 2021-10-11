Встреча Козака и Нуланд может состояться 13 октября
Анна Акимова
Анна Акимова
12:43, 11 октября 2021
Виктория НуландФото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Встреча заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд намечена на 13 октября, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента РФ. Американский политик прибывает в Москву 11 октября.
Встреча подтверждена на 13 октября, — сказал собеседник агентства.
Козак выступает политическим советником на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках «нормандского формата».
Источник также добавил, что переговоры Нуланд с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым запланированы на 12 октября.
Ранее стало известно, что Виктория Нуланд пробудет в Москве с 11 по 13 октября. Власти РФ согласовали её визит в обмен на снятие санкций США с ряда российских должностных лиц, поскольку американский политик фигурировала в российских санкционных списках. В Госдепе ожидают, что в ходе переговоров стороны обсудят ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов.