Оценку избирательному процессу на Сахалине дал врио губернатора региона Валерий Лимаренко. По его словам, выборы прошли законно и без замечаний.
Было спокойно, практически не было никаких замечаний, цитирует его
Лимаренко участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. По последним данным, он уверенно побеждает после подсчёта 18,72% голосов.
По данным «
Ранее глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов попросил признать недействительными результаты голосования на двух урнах в столице, писал News.ru.