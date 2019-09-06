https://static.news.ru/photo/c9ab248c-d22b-11e9-904a-fa163e074e61_660.jpg Валерий Лимаренко Фото: kremlin.ru

Оценку избирательному процессу на Сахалине дал врио губернатора региона Валерий Лимаренко. По его словам, выборы прошли законно и без замечаний.

Было спокойно, практически не было никаких замечаний, цитирует его ТАСС .

Лимаренко участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. По последним данным, он уверенно побеждает после подсчёта 18,72% голосов.

По данным « Интерфакса » из Центризбиркома, Лимаренко набирает 70,38% голосов. Его соперники разделили второе место. Кандидат от КПРФ Алексей Корниенко набрал 12,19%. Кандидат от ЛДПР Дмитрий Флеер — 12,11%.

Ранее глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов попросил признать недействительными результаты голосования на двух урнах в столице, писал News.ru.