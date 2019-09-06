https://static.news.ru/photo/e3fb411e-d226-11e9-84f3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Венедиктов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов попросил признать недействительными результаты голосования на двух урнах в столице.

В качестве причины он назвал слипшиеся бюллетени и голосование человека, не являющегося избирателем на участке, передаёт РИА Новости .

Венедиктов рассказал, что уже направил соответствующее письмо главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову. Участковые избирательные комиссии приняли решение запечатать урны, отметил он.

В одной из комиссий выдали два слипшихся бюллетеня, и женщина проголосовала двумя бюллетенями. То есть было двойное голосование, и комиссия приняла решение опечатать эту урну. Мы будем просить аннулировать, мы уже попросили, я только что направил письмо [с просьбой] аннулировать результаты этой урны, — сказал Венедиктов.

Он также рассказал о втором случае нарушения. В другой комиссии человеку, который не прикреплён к участку, выдали бюллетень для голосования. Результаты по этой урне Венедиктов также потребовал удалить.

Москвичи 8 сентября выбирают депутатов в столичный парламент. Свои кандидатуры представили 225 человек.

В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах федерации. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.

По данным Мосгоризбиркома на 12:00, явка избирателей на выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва достигла 5,6%, писал News.ru.