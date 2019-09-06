https://static.news.ru/photo/02008e1c-d227-11e9-b571-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

По данным Мосгоризбиркома на 12:00, явка избирателей на выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва достигла 5,6%.

Явка в ГАС «Выборы» — 5,6%, — сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Как писал News.ru, кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ, 49-летний полковник запаса Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде. На одном из участков Краснооктябрьского района ему стало плохо с сердцем. Вызванная скорая помощь спасти его уже не смогла.