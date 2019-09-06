https://static.news.ru/photo/3bfd0980-d220-11e9-b7b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ, 49-летний полковник запаса Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде.

Один из кандидатов в депутаты облдумы, выдвинутый партией, скончался после посещения, планового обхода избирательных участков, — цитирует ТАСС сообщение секретаря Волгоградской областной избирательной комиссии.

Как уточняет «Блокнот Волгограда», кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» с утра объезжал избирательные участки, контролируя выборный процесс. На одном из участков Краснооктябрьского района ему стало плохо с сердцем. Вызванная скорая помощь спасти его уже не смогла.

Как писал News.ru, явка на выборах во многих сёлах Республики Алтай может оказаться низкой из-за небывалого урожая шишек в этом году. Их заготовкой в эти дни занимаются большинство местных жителей. Вдоль Чуйского тракта в настоящее время стоит много грузовиков с объявлениями о покупке шишек. Стоимость мешка орехов составляет 1,8 тыс. рублей. За день семья может насобирать 20–30 мешков и заработать неплохие деньги.