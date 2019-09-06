https://static.news.ru/photo/caa0530c-d218-11e9-8d46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Явка на выборах во многих сёлах Республики Алтай может оказаться низкой из-за небывалого урожая шишек в этом году. Их заготовкой в эти дни занимаются большинство местных жителей.

В этом году небывалый урожай шишки за последние пять лет. Поэтому многие деревни практически пустые — все уехали на сбор шишек, — сообщил «Интерфаксу» источник во властных структурах региона.

Он пояснил, что вдоль Чуйского тракта в настоящее время стоит много грузовиков с объявлениями о покупке шишек. Стоимость мешка орехов составляет 1,8 тыс. рублей. За день, по его словам, семья может насобирать 20–30 мешков и заработать неплохие деньги.

В Республике Алтай зарегистрировано более 160 тыс. избирателей, 8 сентября они должны выбрать главу региона. Среди кандидатов — врио главы Олег Хорохордин («Единая Россия»), Виктор Ромашкин (КПРФ) и Дмитрий Софронов (ЛДПР). За мандаты депутатов Госсобрания республики ведут борьбу более 180 кандидатов.

Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук. Он признался, что не знает лично этого кандидата, но надеется, что это «порядочный» человек, и выразил убеждённость, что важно не количество кандидатов на выборах, а качество их работы после избрания.