Востоковед назвал главную задачу США в противостоянии Китая и Гонконга

https://static.news.ru/photo/11cdad74-a29d-11ea-adff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Вашингтон намерен превратить Гонконг в незатухающую точку конфликта для КНР. Об этом заявил руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Алексей Маслов.

Речь идёт о том, чтобы обложить Китай различными проблемами: сделать из Гонконга постоянно действующую горячую точку и породить так называемый эффект домино, который мог бы перейти на другие территории Китая, например на Синьцзян-Уйгурский автономный район, на Тибет, — заявил Маслов журналистам ТАСС.

По его словам, главная идея США заключается в том, чтобы участники протестов в Гонконге потребовали отделения этого района от КНР. Китай никогда не пойдёт на такое, поэтому возникнет бесконечный конфликт.

Сейчас главная задача состоит в том, чтобы Гонконг полыхал как можно дольше. Китай, на мой взгляд, пока что сам не очень хочет верить в то, что это такая затяжная проблема, — полагает эксперт.

Он подчеркнул, что США хотят сыграть на самоопределении жителей Гонконга, которые не ассоциируют себя с жителями материкового Китая ни по языку, ни по традициям.

NEWS.ru писал, что США наложат санкции на официальных лиц Китая и Гонконга, которые подрывают автономию Гонконга. Также Вашингтон приостановит въезд отдельных иностранных граждан из Китая.

Китайские власти призвали США немедленно прекратить политические манипуляции, которые связаны с законопроектом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.