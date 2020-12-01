Воротник из Соболь: Навальный использует соратницу для давления на Кремль

На днях на волнах либеральной радиостанции соратницу Алексея Навального Любовь Соболь открыто представили в качестве кандидата на грядущих ещё в неопределённое время выборах в российский парламент. Как выяснилось, одного высказанного намерения уже достаточно для создания ауры статусности и значения вокруг известной в узких кругах персоны.

Иными словами, вокруг будущих выборов в Госдуму заранее начинается большая игра, приз в которой отнюдь даже не мандат депутата, а попытка, как сейчас выражаются, словить собственный хайп. Весьма характерно, что параллельно с оглашением такой как бы личной инициативы Соболь её пребывающий в германских землях шеф, Алексей Навальный, выступил в Европарламенте, призвав западное цивилизованное сообщество ни в коем случае не признавать результаты парламентских выборов в России.

Стоп. Получается, свою соратницу Алексей Анатольевич подталкивает к участию в априорно незаконном процессе российских парламентских выборов. Но это поведение выглядит парадоксом только на первый неглубокий взгляд. Игра Навального на порядок тоньше. Фактически он как бы выдвигает власти ультиматум: либо та же Любовь Соболь и некоторые другие соратники по прозападно-либеральному лагерю будут честь по чести зарегистрированы, а лучше — пройдут в Госдуму, либо появятся весомые аргументы требовать не признавать в Европе и за океаном результаты таких выборов.

Любовь Соболь vk.com/sobollubov

При всём при том Навальный уже опытный политический игрок, который прекрасно понимает, что, как выражался один его предшественник, движение — всё, конечный результат — ничто. А потому нужна постоянная политическая трескучая шумиха. Он же в достаточной степени реалистичен и понимает, что его последователей по разным причинам, объективным и субъективным, могут просто не зарегистрировать. Слишком трудно собрать необходимые тысячи реальных подписей. А потому страсти надо нагнетать заранее, педалируя тему страха «кровавого режима» перед светлыми ликами соратников. Всё, что может быть связано с самим самовыдвижением и процедурой регистрации, должно превращаться в максимально показной спектакль.

Впрочем, мы помним, в какую трагикомедию вылилось выдвижение Любови Соболь на прошлых выборах в Мосгордуму, когда выяснилось, что по тому же округу № 43, который для себя наметила юрист фонда Навального, собирается баллотироваться и руководитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер. Какой поток оскорблений вылился тогда из всех либеральных щелей на врача, которая имела примечательные заслуги перед столицей. И Федермессер отступила, не выдержав такого напора. Демократия по Навальному — Соболь восторжествовала. Впрочем, такая специфическая кампания пользы её инициаторам не принесла.

Теперь начинается предварительная игра на тему выборов уже парламентских. Вот только, как известно, противоположности зачастую сходятся. И кампания, инспирируемая Навальным со товарищи, вполне может сыграть на руку... консерваторам во власти, сторонникам закручивания гаек и всяческого ужесточения. Ведь если представить, что мытьём или катаньем, но Навальный добьётся в ряде стран непризнания итогов парламентских выборов, то, по мнению сторонников силовой лини, и стесняться в применении того же административного ресурса не следует. Какая разница. А чем грубее будет выглядеть предвыборная тактика, тем увереннее будет чувствовать себя Навальный. Тем больше поддержки он получит «оттуда».

И в таком контексте даже возможное возбуждение Следственным комитетом уголовного дела против него по поводу его ещё весеннего выступления на волнах столичной радиостанции с призывом к свержению действующей власти только придаст ему больший вес в глазах противников России. А потому тот факт, что такая информация не подтвердилась, признак здравомыслия в наших властных кругах.