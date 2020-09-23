Володин встретился с председателем парламента Азербайджана

https://static.news.ru/photo/763d54da-fdab-11ea-9d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин 23 сентября провёл встречу в здании ГД с председателем миллимеджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Володин поздравил свою коллегу со вступлением в должность и пожелал ей успехов на рабочем посту. Председатель Госдумы напомнил, что в общение парламентариев внесла коррективы пандемия COVID-19.

Все встречи практически перешли в формат видеоконференции. Вы первый гость, приехавший к нам после начала пандемии, — отметил Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что Азербайджан является важным стратегическим партнёром для России. По словам Володина, парламенты двух стран должны законодательно обеспечивать решения глав государств. Он добавил, что Владимир Путин и Ильхам Алиев находятся в постоянном контакте.

Гафарова предложила Володину приехать с ответным визитом в Азербайджан. По её мнению, у Москвы и Баку есть большой блок вопросов, которые стоит обсудить.

Обязательно приедем с моими коллегами. Тем более, у нас фактически на заключительной стадии подготовка соглашения о создании межпарламентской комиссии высокого уровня, — ответил на приглашение председатель Госдумы.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы углубления двустороннего межпарламентского сотрудничества, взаимодействие на международных площадках и сближение законодательств двух стран. По итогам общения собеседники приняли коммюнике.

В Госдуме также прошли переговоры российских и азербайджанских депутатов. Со стороны РФ в них принял участие председатель комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связам с соотечественниками Леонид Калашников. Среди азербайджанских парламентариев был председатель комитета меджлиса по международным отношениями и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Как писал NEWS.ru, Сахиба Гафарова стала председателем азербайджанского парламента в марте. Она стала первой женщиной в истории страны, занявшей этот пост.