Володин считают, что США и НАТО попытаются вмешаться в выборы в Госдуму

https://static.news.ru/photo/2c516f76-5a3c-11eb-8440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что США и их союзники по НАТО попытаются вмешаться в избирательную кампанию в Государственную Думу.

Володин подчеркнул, что властям важно, чтобы выборы прошли открыто, конкурентно и легитимно, чтобы они соответствовали национальному законодательству. Политик отметил необходимость недопущения иностранного вмешательства в избирательную кампанию в России.

Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов — Соединённые Штаты Америки и их союзники по НАТО, — заявил Володин.

По его словам, раньше США прикрывали вмешательство в избирательные кампании в разных странах необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, а теперь очевидно, что этих стандартов нет у самих США.

Как писал NEWS.ru, после выборов в Госдуму у «Единой России» может смениться лидер. Исполняющий обязанности заместителя секретаря генсовета «Единой России» Владимир Васильев может стать лидером фракции. Ей он руководил в 2012-2017 годах.