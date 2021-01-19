Володин назвал действия американских соцсетей беспределом

https://static.news.ru/photo/84222ed6-5a3a-11eb-96f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспредел, который происходит в социальных сетях США, не должен повториться в России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания нижней палаты парламента он напомнил о блокировке аккаунтов уходящего американского президента Дональда Трампа в Twitter и Facebook. По мнению спикера ГД, такие действия являются прямым посягательством на фундаментальные права и свободы граждан США.

Особенно важен для нас сегодня этот разговор, чтобы подобный беспредел — а по-другому назвать невозможно — со стороны американских социальных сетей не повторился на территории РФ, — заявил Володин, слова которого приводит РИА Новости.

Спикер отметил, что американские платформы и IT-компании «имеют глобальный международный, а по сути — монопольный характер». Володин задался вопросом, как такие ресурсы будут вести себя в отношении других стран, если «они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране».

Спикер Госдумы призвал коллег сделать всё, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках национального законодательства.

Конгресс США 6 января собрался, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа. Они собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека.

После этого Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа. В указанных записях на фоне беспорядков у здания конгресса республиканец заявил, что выборы у него «украли», и призвал своих сторонников, штурмующих Капитолий, расходиться. 7 января Трамп удалил все нарушающие правила социальной сети посты.

Ранее журналист Владимир Познер заявил, что имиджу США нанесён долгосрочный ущерб, сообщал NEWS.ru.

16 января Facebook разблокировала учётную запись лидера США Дональда Трампа. Последняя публикация датирована 6 января 2021 года. Кроме того, президенту восстановили доступ к аккаунту в Instagram.