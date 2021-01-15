Военный эксперт рассказал, чем грозит России выход из ДОН

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Выход из Договора по открытому небу (ДОН) ограничит Россию в средствах разведки. Такого мнения придерживается военный обозреватель полковник запаса Александр Жилин.

Россия потеряет контроль над ситуацией в мире, в частности в Европе. Когда получали информацию, было спокойнее, — сказал он URA.RU.

По мнению эксперта, Вашингтон ничего не потерял в связи с выходом из договора, поскольку у него есть другие способы разведки. Он полагает, что проекты Илона Маска являются маскировкой для военных и направлены на слежку за Россией из космоса.

С позицией Жилина не согласен экс-начальник Зенитно-ракетных войск РФ Сергей Хатылев. Он считает, что серьёзной опасности для страны выход из ДОН не представляет. Россия может вести слежку за потенциальным противником с помощью наземных систем, флота, а также задействуя агентов под прикрытием.

Договор по открытому небу позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. О намерении Вашингтона выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил 21 мая. Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через полгода, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

В качестве причины американская сторона назвала нарушения договора со стороны России. Кремль эти утверждения отверг и выдвинул встречные обвинения.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия начала процедуру выхода из соглашения. В МИД РФ пояснили, что участие Москвы в нём бессмысленно без присутствия Вашингтона. В ведомстве добавили, что США покинули соглашение под надуманным предлогом и тем самым нарушили баланс интересов государств-участников.