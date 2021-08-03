Водная блокада и не только: власти Крыма подадут пять исков к Украине

Пять исков подадут к Украине власти Крыма для возмещения ущерба от блокады полуострова. Первый из них, на сумму порядка 1,4 трлн рублей, будет предъявлен в связи с водной блокадой региона. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

По словам Фикса, иски будут подаваться в судебные органы по мере готовности документов. Первый из них — по водной блокаде на сумму 1,4 трлн рублей. При этом власти полуострова продолжают работы по подтверждению материального ущерба, который нанесла Крыму деятельность Киева.

Ефим Фикс также рассказал, что ранее в правоохранительные органы были направлены обращения с целью привлечения к ответственности 12 организаторов блокады. По этим материалам ведётся работа.

Генеральная прокуратура на основании в том числе нашего обращения направила материалы в европейские судебные органы с целью признания геноцидом всех действий Украины по отношению к гражданам РФ, которые проживают в Крыму, — сообщил представитель крымских властей.

По данным Госсовета Крыма, пять исков будут касаться пяти блокад, устроенных Украиной полуострову: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Материалы направлены в ФСБ России и Следственный комитет. На полуострове надеются, что на их основании к ответственности привлекут конкретных людей — 12 человек, включая двух бывших президентов Украины.

Украина в мае 2014 года перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей Крыма. В настоящее время водоснабжение налажено из местных источников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Крым никогда не будет российским. По его мнению, Россия «никогда не будет любить Крым так, как Украина».