Виртуальность на троих

Есть версия, что первоначально виртуальный саммит трёх мировых лидеров должен был состояться ещё 29 марта. Но без ясного объяснения причин был отсрочен, как выражаются дипломаты, sine die — на неопределённый срок. Официальные комментарии говорили о продолжающейся работе по согласованию повестки. И вдруг обсуждение всё-таки прошло. Причём как-то без лишней шумихи

Все понимают, что какими бы ни были реальные или мнимые противоречия, говорить всё равно надо. Общий дом Европа — слишком мала, а Россия, наоборот, слишком велика для того, чтобы её можно было бы игнорировать. Хотя о деголлевском лозунге Европы «от Атлантики до Урала» ныне предпочитают и не вспоминать.

Но, видимо, согласовать общую повестку было не так просто. У каждой из сторон есть свои приоритеты для такого группового общения. Естественно, большее внимание было уделено Минскому процессу урегулирования вокруг Донбасса, равно как и сложившейся ситуации в Белоруссии, перспективам отношений России с Европейским союзом и даже продолжающемуся конфликту в Ливии. Тот факт, что к многостороннему виртуальному разговору не был приглашён украинский президент, говорит не только о том, что обсуждалось множество глобальных проблем. Видимо, Кремль в более узком кругу хотел бы ещё раз услышать европейскую позицию перед лицом киевского бойкота ранее заключённых соглашений и, не исключено, потребовать от партнёров солидарной реакции на закрытие на Украине оппозиционных телеканалов и гонений на политиков, которых принято считать пророссийскими.

Владимир Путин kremlin.ru

Пока о ходе переговоров мы можем судить только по сухому тассовскому изложению, сделанному исключительно от лица российской стороны. Свидетельствовать это может прежде всего о том, что стороны, как говорится, просто зарезервировали свои позиции, вежливо выслушав друг друга. Приняли полученную информацию к сведению. Чуть позже появится западная интерпретация состоявшейся конференции, которая откроет дополнительные нюансы обсуждения. Действительно, заранее было, например, ясно, что президент и канцлер не обойдут своим вниманием тему тюремного заключения и состояния здоровья Алексея Навального. Важно понять не только то, что «им было разъяснено», но то, какие свои действия по этому поводу они готовы будут предпринять в будущем. Вопрос явно для Европы не будет закрыт.

И всё-таки тот факт, что переговорами в «нормандском формате» лидеры не ограничились, свидетельствует вообще о смене европейской парадигмы в отношениях с Москвой. Ведь ещё совсем недавно Эммануэль Макрон принимал у себя кулуарно Владимира Путина и явно претендовал на то, чтобы, воспользовавшись предстоящим уходом Ангелы Меркель, стать европейским лидером в сфере внешней политики. Теперь Франция и Германия предпочитают совместное общение с коллегой Путиным, собираясь и впредь говорить от имени Европы единым голосом.

Не исключено, что им важно сейчас, после переговоров с российским президентом, окончательно сформулировать единую позицию в отношении России и перспектив развития отношений с ней. С тем, чтобы предметно обсудить российский бэкграунд с Джо Байденом.

Ну, а России важно ещё и дать новый ответ критикам, неустанно предрекающим ей глобальную изоляцию. Ну, а раз есть взаимный интерес к такому формату общения, значит, и его повестка будет в ближайшее время только расширена.