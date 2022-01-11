Вице-спикер Совета Федерации описал позицию США на переговорах в Женеве

США не готовы обсуждать эмбарго на расширение НАТО и настроены увеличивать границы своего влияния, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев «Парламентской газете». Он сообщил, что необходимо уменьшить количество таких тем и сосредоточиться на том, что стороны согласны обсудить.

Во-первых, [Штаты не готовы обсуждать] эмбарго на расширение НАТО и отказ каким-либо новым странам вступать в Альянс. Думаю, что они также не готовы возвращаться к ситуации 1997 года, которая не предполагает размещения вооружённых сил на территории новых членов НАТО — речь идёт, например, о таких странах, как Польша или Румыния. Американцы совершенно точно настроены на то, чтобы расширять границы своего влияния в мире, а наиболее инициативный способ — расширение состава НАТО, — сказал Косачев.

Он добавил, что такая стратегия США ни в каком случае не изменится, так как ведёт их к однополярному миру. При этом воевать за обозначенную цель американцы не намерены, считает вице-спикер.

В свою очередь Россия к войне ради своих задач тоже не стремится, отметил он.

Да, мы готовы содействовать решению проблем между государствами — как это было, скажем, в той же Грузии в 2008 году. При этом мы отрицаем военный путь их решения. И в этом, кстати, принципиальное отличие нашей позиции от позиции официального Киева, Тбилиси и частично Кишинёва, — сообщил политик.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, комментируя встречу в Женеве, что России дали понять: она «не имеет права голоса» в вопросе членства украинской стороны в НАТО. Отказ же от расширения Альянса на восток стал бы стратегическим поражением, заявил политик.