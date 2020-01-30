Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд РФ проанализирует предложения президента Владимира Путина о реформировании судебной системы, в том числе об ужесточении наказания за оскорбление чести и достоинства в Сети.

ВС рассмотрит возможность расширения статей, дела по которым могут рассматривать присяжные, и целесообразность введения института судебного следствия и наделения защитников правом инициировать судебные экспертизы.

Весь объём необходимых работ по анализу, обобщению и представлению позиции будет предоставлен в срок, — ответил пресс-секретарь ВС в комментарии РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Путин поручил проанализировать судебную практику к 1 июля.

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