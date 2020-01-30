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Президент России Владимир Путин, говоря о поправках в Конституции, отметил, что может не подписать закон, который это сделает. По его словам, всё будет зависеть от результатов общероссийское обсуждения.

И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать, — отметил глава России. При этом он напомнил, что для принятия этих изменения достаточно...