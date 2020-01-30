https://static.news.ru/photo/b65f934e-437e-11ea-b627-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верховный суд РФ проанализирует предложения президента Владимира Путина о реформировании судебной системы, в том числе об ужесточении наказания за оскорбление чести и достоинства в Сети.
ВС рассмотрит возможность расширения статей, дела по которым могут рассматривать присяжные, и целесообразность введения института судебного следствия и наделения защитников правом инициировать судебные экспертизы.
Весь объём необходимых работ по анализу, обобщению и представлению позиции будет предоставлен в срок, — ответил пресс-секретарь ВС в комментарии РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, Путин поручил проанализировать судебную практику к 1 июля.