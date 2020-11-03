Верховный лидер Ирана поддержал право Азербайджана на Нагорный Карабах

https://static.news.ru/photo/729ad1fa-1dc1-11eb-9c1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: rtur Widak/Global Look Press

Иранский верховный лидер Али Хаменеи поддержал право Азербайджана на Нагорный Карабах.

К сожалению, между нашими соседями — Азербайджаном и Арменией — идёт война. Это прискорбное событие, которое угрожает безопасности региона и которое должно завершиться как можно скорее, — подчеркнул он.

По его словам, Азербайджану должны вернуть «азербайджанские территории», так как он «имеет право на их освобождение». При этом Хаменеи заявил о необходимости обеспечить безопасность армян, которые проживают на территории Карабаха.

Верховный лидер Ирана также сообщил о заслуживающих доверия докладах, в которых говорится об участии определённого числа террористов в конфликте. Он предупредил, что если они окажутся рядом с иранскими границами, то «будут решительным образом встречены», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны Азербайджана прокомментировало ситуацию на южном участке фронта зоны конфликта в Нагорном Карабахе. Ведомство подчёркивает, что опубликованная ранее армянской стороной информация не является достоверной.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Глава Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.