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Венедиктов рассказал о стратегии Навального на выборах в Госдуму

11:31, 15 января 2021 19
Алексей Венедиктов Алексей Венедиктов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Алексей Навальный обсуждают выборы в Госдуму в 2021 году, заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По его словам, представители двух политиков ведут переговоры о выборах и о поддержке тех или иных кандидатов.

Сейчас они политические партнёры. Да, временные, но партнёры, — сообщил он в эфире радиостанции.

Венедиктов также отметил, что Рашкин принял поддержку Навального в ходе «Умного голосования», а также поддерживает оппозиционера в публичном пространстве.

Политтехнолог Марат Баширов считает, что это связано с тем, что КПРФ утрачивает свои позиции и хочет догнать остальные партии любыми методами, в том числе при помощи «Умного голосования», передаёт URA.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы ФСИН Анатолий Якунин прокомментировал обращение управления ведомства по Москве в суд о замене вида наказания Навальному, срок условного заключения которого истёк 30 декабря 2020 года. Он заявил, что подобные действия — «обычная практика» по отношению к людям, допустившим «систематические грубые нарушения».

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