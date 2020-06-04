Вашингтону предрекли потерю былого всесилия

https://static.news.ru/photo/2dcf0f72-a658-11ea-b7f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Массовые протесты в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда показали всё лицемерие этой страны. Белый дом требует от всего мира соблюдения прав человека, но в самих Штатах спокойно попирают международные нормы, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Он добавил, что Вашингтон сталкивается с такими волнениями каждые 7–10 лет. И в этот раз США справятся с кризисом с помощью пропаганды, однако былое всесилие могут потерять.

США постараются после завершения протестов перелицевать свою пропагандистскую систему и доказать, что протесты были вызваны «вмешательством» русских, китайцев, инопланетян, и, скорее всего, им удастся это сделать, — заявил политолог в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, США — это государство со множеством проблем. В стране самое большое число заключённых, ежегодно силовики безнаказанно убивают значительное количество граждан. Наконец, в Штатах не получается подавить расовую дискриминацию.

46-летний Джордж Флойд умер при задержании полицией 25 мая 2020 года. Народные волнения охватили практически всю страну.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участники протестов против полицейского произвола провели минуту молчания в память о Флойде, стоя на коленях. Акция прошла на улицах, прилегающих к Белому дому. Когда протестующие встали на колени, полицейские, перекрывшие подходы к скверу Лафайет, остались стоять.