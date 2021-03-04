В ВШЭ заявили, что Россия впервые за 30 лет прошла кризис лучше мира

https://static.news.ru/photo/0debe750-7d28-11eb-ad5d-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия впервые за постсоветский период вышла из кризиса лучше, чем мир в целом. Об этом говорится в данных макроэкономического исследования института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ).

Впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен, — говорится в бюллетене ВШЭ.

Отмечается, что глобальная экономика после пандемии коронавируса упала в прошлом году в среднем на 3,5%, при этом российский ВВП сократился на 3,1%, что меньше относительно прогнозов, которые давались в преддверии пандемии. Как заметили в институте, падение экономики помогли смягчить действие бюджетного правила, антикризисные меры и политика таргетирования инфляции.

Как сообщал NEWS.ru, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может спасти Европу от карантина. Для этого нужно, чтобы политические амбиции европейских политиков не затмевали возможность спасти человеческие жизни и возродить экономику стран. Об этом заявила член Международной ассоциации экономистов Софии Антиполис Елена Пономаренко.