В Турции заявили, что перемирие в Карабахе не заменит решение проблемы

https://static.news.ru/photo/03c2143e-0ad7-11eb-8121-fa163e074e61_660.jpg Фото: mfa.gov.tr

Прекращение огня в Нагорном Карабахе не заменит окончательное решение проблемы, заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

Там отметили, что объявленное перемирие является важным первым шагом для урегулирования ситуации.

Однако оно не заменит окончательное решение, — говорится в коммюнике.

В МИД добавили, что турецкая сторона поддержит решения, с которым будет согласен Азербайджан.

С таким пониманием Турция продолжит поддерживать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя, — подчёркивается в заявлении.

Ранее NEWS.ru писал, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором договорились власти Азербайджана и Армении, вступил в силу с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Враждующие стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.