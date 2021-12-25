В США сообщения СМИ о подготовке России к нападению на Украину вызвали смех

Пользователи американского сайта Reddit на форуме активно комментируют сообщения западных медиа о готовящемся нападении России на Украину. Многие реагируют на эту информацию с юмором, отмечая, что вторжение СМИ обещали в декабре

Глупые американцы не понимают, что когда русские говорят о «войне на Рождество», то речь идет о православном Рождестве, — иронизирует Bill clinton mask.

Другие комментаторы на форуме отмечают, что рассказы о планируемой российской агрессии возникали уже не раз.

Пора запасаться попкорном, я делал это уже 17 раз, то есть после каждого заявления о «нападении» России на Украину, однако ничего так и не произошло, — написал Cass05.

Третьи сравнили такого рода сообщения с популярными теориями заговора.

Информацию о планируемом «нападении» распространяют те же СМИ, что публикуют фотографии НЛО, — считает Plappeye.

Западные издания неоднократно сообщали об усилении военной активности российских ВС на границе с Украиной, что свидетельствует, по их мнению, о готовящемся нападении Москвы на Киев. Власти РФ опровергли эту информацию, заявив, что перемещение войск на российской территории никому не угрожает и никого не должно волновать.

Ранее сообщалось о заявлении Госдепартамента США, в котором он рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок на Украину из-за «угрозы со стороны России». Кроме того, ведомство информирует, что военные действия РФ в любой части Украины способны нарушить работу посольства США, это может помешать оказанию помощи американцам, которые захотят покинуть страну.