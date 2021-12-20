Госдеп предостерег от поездок на Украину из-за «угроз России»

Американцам следует воздержаться от поездок на Украину. Такую рекомендацию дал гражданам страны госдеп США. Причиной отказа от поездок во внешнеполитическом ведомстве назвали «угрозы со стороны России». Соответствующее заявление размещено на сайте департамента.

«Государственный департамент США по-прежнему рекомендует гражданам США воздержаться от поездок на Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки в связи с повышенным уровнем угроз со стороны России», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве призвали соотечественников проявлять бдительность из-за «преступности и гражданских беспорядков».

Кроме того, в сообщении госдепа говорится, что военные действия РФ в любой части Украины способны нарушить работу посольства США, это может помешать оказанию помощи американцам, которые захотят покинуть страну.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали готовиться к возможному вторжению России. В столице тестируют централизованную систему оповещения населения, а также планируют в ближайшее время провести информационную кампанию и учения.

В последнее время западные СМИ нередко публикуют материалы о возможном вторжении России на Украину, а также сообщают о том, что США могут ввести в отношении РФ новые санкции для предотвращения нападения.

Так, замгоссекретаря США Виктория Нуланд на брифинге для сенаторов рассказала, что Москва в случае агрессии против Киева получит небывалые санкции. Она подчеркнула, что Соединённые Штаты и все члены НАТО «всегда рядом» с Украиной и поддерживают её стремление к «независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету».