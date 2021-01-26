В Совфеде смерть Приходько назвали «серьёзной утратой для государства»

https://static.news.ru/photo/014c2c8a-5fcd-11eb-b346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Совфеда по международным дела Андрей Климов прокомментировал известие о смерти бывшего зампреда правительства Сергея Приходько. По его мнению, страна потеряла очень профессионального политика.

Сенатор рассказал об опыте совместной работы с Приходько и отметил, что тот отлично ориентировался в международной политике.

Это действительно серьёзная утрата для нашего государства и нашей внешней политики, — сказал Климов телеканалу «360».

Он выразил искренние сожаление в связи со смертью политика и добавил, что сам пока ещё не осознал произошедшее.

Как писал NEWS.ru, бывший вице-премьер России и экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько скончался 26 января в возрасте 64 лет. Политик умер после продолжительной болезни. Он страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнь Лу Герига). Год назад, в январе 2020-го, премьер-министр Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником. Он должен был занимать эту должность до прекращения полномочий главы кабмина.