В Совфеде оценили слова Кравчука о способе «остановить Россию»

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Зампредседателя комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал высказывание экс-президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россию можно остановить только жёсткими мерами. По его словам, никакой агрессии со стороны России нет. Подобными заявлениями, как считает сенатор, Кравчук «хочет встретить память о своих деяниях в начале 90-х на Украине».

Джабаров напомнил, что Украина прокачивает через свою территорию российский газ в Европу и получает за это деньги. Несмотря на это, Киев по-прежнему считает Москву враждебной.

Европейцы абсолютно прагматичный народ, и никакой агрессии со стороны России нет. То, что подпевают некоторые представители Польши, стран Прибалтики, — это лишь игра, нацеленная на привлечение западных траншей и кредитов, — заявил он в интервью РБК.

Как писал NEWS.ru ранее, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что полная политическая и экономическая изоляция России может «остановить агрессивные дела Москвы в мире», но добавил, что нельзя решать спор с Россией с помощью военных действий.