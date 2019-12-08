https://static.news.ru/photo/d999a20e-19db-11ea-ae94-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

На прорывные решения по итогам саммита «нормандской четвёрки» особых надежд нет. Возможно, именно поэтому украинская сторона заявила о возможном «послевкусии разочарования», считает член Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его мнению, в соседнем государстве опасаются эффекта неоправданных ожиданий.

Видимо, на всякий случай, чтобы потом не было разочарования, пресс-секретарь [президента Украины Владимира] Зеленского сделала такое заявление. Я надеюсь, что встреча даст какие-то подвижки, — заявил Джабаров РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что Россия также всегда имеет чёткую и обоснованную позицию.

Вместе с тем он указал на бессмысленность выстраивания каких-либо прогнозов на итоги консультаций.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года и предусматривает проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием также лидеров России, Франции и Германии. Новая встреча состоится 9 декабря в Париже.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель призвала не ждать многого от саммита «четвёрки». По её словам, «10 декабря война в Донбассе не закончится», а завышенные ожидания «могут принести послевкусие разочарования».