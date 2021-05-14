В Совфеде назвали условия расширения списка недружественных стран

https://static.news.ru/photo/7b3ae182-b4d5-11eb-8e36-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики. Об этом первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил РИА Новости.

Список недружественных России стран может расширяться в случае продолжения антироссийской политики, — цитирует агентство Джабарова.

В связи с этим он напомнил о недружественной позиции бывших стран Варшавского договора. По его мнению, они, став членами НАТО, «очень рьяно исполняют команды из Вашингтона».

Джабаров добавил, что появление этого списка остудит «горячие головы», которые привыкли во всем винить Россию». В частности, внесение в перечень недружественных России стран повлечёт изменение и внешней политики Москвы в отношении них. Уже сейчас снижается численность посольств этих стран, в дальнейшем возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве.

В апреле был опубликован указ президента РФ Владимира Путина. Согласно новым правилам, государства, объявляющиеся недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. В частности, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа граждан России, а США — ни одного.