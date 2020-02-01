https://static.news.ru/photo/8986a926-44d1-11ea-a3ad-fa163e074e61_660.jpg Анн Линде Фото: JÃrgen Heinrich/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава МИД Швеции Анн Линде считает, что существует серьёзный потенциал для развития торговых отношений между Россией и Швецией.

По её словам, отношения двух стран в сфере бизнеса хорошие. Однако шведской стороне важно, кто возглавит межправительственный Российско-шведский Наблюдательный комитет по торговле и экономическому сотрудничеству.

Я надеюсь, что министр торговли Денис Мантуров займёт этот пост. У нас всегда было очень тесное и конструктивное сотрудничество с министерством торговли России, — отметила она.

Линде выразила надежду, что совместная работа с Мантуров будет продолжена, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что объёмы внешнего товарооборота России снизились впервые с 2016 года. Он сократился на 3% до $665 млрд. Экспорт, по данным ФТС, сократился на 6% до $423 млрд, вырос на 1,7% импорт — до $243 млрд.