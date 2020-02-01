Глава МИД Швеции Анн Линде считает, что существует серьёзный потенциал для развития торговых отношений между Россией и Швецией.
По её словам, отношения двух стран в сфере бизнеса хорошие. Однако шведской стороне важно, кто возглавит межправительственный Российско-шведский Наблюдательный комитет по торговле и экономическому сотрудничеству.
Я надеюсь, что министр торговли Денис Мантуров займёт этот пост. У нас всегда было очень тесное и конструктивное сотрудничество с министерством торговли России, — отметила она.
Линде выразила надежду, что совместная работа с Мантуров будет продолжена,
Ранее NEWS.ru писал, что объёмы внешнего товарооборота России снизились впервые с 2016 года. Он сократился на 3% до $665 млрд. Экспорт, по данным ФТС, сократился на 6% до $423 млрд, вырос на 1,7% импорт — до $243 млрд.
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