В СФ призвали Москву и Минск сотрудничать после задержания боевиков РФ

https://static.news.ru/photo/3422f1ba-d1a3-11ea-aa6b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кондратьев Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совета Федерации и полковник ГУ Генштаба Алексей Кондратьев прокомментировал информацию о задержании российских боевиков ЧВК Вагнера под Минском. Он заявил, что правоохранительным органам Белоруссии и России следует сотрудничать по этому вопросу.

Он отметил, что информация о задержании россиян требует проверки, передаёт РИА Новости.

Информация о задержании в Белоруссии россиян требует проверки, правоохранительным органам наших стран нужно взаимодействовать по этой линии, — сказал политик.

Посольство России в Минске может подключиться к решению возникшей ситуации. Кондратьев добавил, что частные структуры не имеют отношения к государственной политике. Однако следует уточнить, к какой организации принадлежат силовики, задержанные в Белоруссии.

В ряде стран и ЧОПы, которые занимаются охраной объектов, газопроводов, золотых приисков, относят к ЧВК, — заключил он.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь с 24 на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов. Официальный представитель белорусского СК Сергей Кабакович заявил, что ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании боевиков.

9 августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства. Действующий президент Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, пользуется поддержкой 72,3% граждан республики. Две недели назад за него готовы были проголосовать 69,4% жителей страны, писал NEWS.ru.