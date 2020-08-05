В СФ ответили на обвинения США в дезинформации в российских СМИ

https://static.news.ru/photo/8a5bb4a2-d7d6-11ea-91e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских СМИ отсутствует дезинформация и пропаганда. Они выглядят «до неприличия вежливыми и воспитанными» по сравнению с коллегами из США. Об этом заявил сенатор Олег Морозов.

Обвинения такого рода выглядят нелепо. По сравнению с США и их действиями в сфере информационных войн мы выглядим до неприличия вежливыми и воспитанными, — сказал Морозов РИА Новости.

Он подчеркнул, что не может припомнить использование «дезинформации» на российских информационных ресурсах.

Сенатор также отметил, что в части дезинформации и пропаганды России есть чему поучиться, например, «большей наступательности и активности» в соцсетях.

Государственный департамент США опубликовал доклад «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», в котором инструментами пропаганды названы российские СМИ с государственным финансированием. По мнению составителей документа, эта «экосистема» состоит из официальных правительственных коммуникаций, финансируемого государством глобального вещания, культивации неких «подручных ресурсов», использования соцсетей «в качестве оружия» и «дезинформации с помощью деятельности в киберпространстве».

Как ранее писал NEWS.ru, посольство России в Вашингтоне опубликовало комментарий к докладу Госдепа США об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды», назвав его попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах.