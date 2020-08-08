В Санкт-Петербурге выстроилась очередь из голосующих на белорусских выборах

https://static.news.ru/photo/3320ecce-da1b-11ea-8cd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Очередь из порядка 60 человек образовалась у отделения посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге. Это граждане республики, которые намерены принять участие в выборе президента своей страны. В здании расположен участок для голосования № 103, куда пускают по одному человеку.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, среди пришедших голосовать, в основном, молодежь и люди среднего возраста. Сотрудник полиции у входа проводит выборочный досмотр вещей. Водители некоторых проезжающих автомобилей приветствуют очередь гудками.

Перед голосованием людям выдают маски. У входа дежурит инициативная группа независимых наблюдателей, подсчитывающих явку. Как сообщил информагент представитель группы, на 9 часов на участке проголосовали 22 человека.

9 августа — основной день выборов. В России белоруссы, помимо Петербурга, могут проголосовать на участках в Калининграде и Москве. Здесь люди также стоят в очереди.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Главным его соперником является Светлана Тихановская. Это кандидат от объединённой оппозиции. Она баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан), Валерия Цепкало (эмигрировал).

Эту избирательную кампанию в Белоруссии в целом сопровождает череда скандалов (например, сегодня со сбоями начал работать Интернет), арестов оппозиционеров и массовые акции протестов против самого Лукашенко. Он руководит страной уже 24 года, в случае победы это будет его шестой президентский срок, писал NEWS.ru.