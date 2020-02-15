https://static.news.ru/photo/b11053ce-4ff9-11ea-8fa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России назвали абсурдным желание президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму. Как заявил сенатор Сергей Цеков, Зеленскому стоит принять, что полуостров в 2014 году окончательно вошёл в состав России.

Зеленский должен понимать положение вещей и перестать обманывать граждан Украины и мировое сообщество, — сообщил он в интервью RT.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, в свою очередь, отметил, что подобные высказывания Зеленского «вызывают только сожаление по отношению к нынешней украинской власти».

В отличие от них депутат Руслан Бальбек считает, что у Зеленского есть такая возможность, однако для осуществления задумки ему придётся «проявить свою политическую волю» и принять российский статус Крыма.

По мнению депутата, выборы в Крыму могут пройти только в одном случае. Это произойдёт, если глава Украины признает, что избирательные участки его государства находятся на территории РФ.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинский президент пожелал провести выборы в Крыму, который с 2014 года является субъектом РФ, но считается «временно оккупированной территорией» на Украине.