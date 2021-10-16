В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповый берет
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:02, 18 октября 2021
Фото: rosgvard78/vk.com
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Информация о драке силовиков в Ставропольском крае во время прохождения испытаний на получение крапового берета не является достоверной. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с неправильным судейством на соревнованиях спецназов, — заявил Грибакин.
По словам представителя ведомства, краповый берет является символом доблести, его не снимают даже перед врагом, тем более в знак неправильного судейства на соревнованиях.
При этом Грибакин не стал отвергать, что у участников любых соревнований появляются эмоции, в первую очередь при конкуренции с другими участниками.
Ранее сообщалось, что в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» разгорелся скандал: выходцы из Чечни во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, из-за чего началась драка.