В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповый берет

Информация о драке силовиков в Ставропольском крае во время прохождения испытаний на получение крапового берета не является достоверной. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с неправильным судейством на соревнованиях спецназов, — заявил Грибакин.

По словам представителя ведомства, краповый берет является символом доблести, его не снимают даже перед врагом, тем более в знак неправильного судейства на соревнованиях.

При этом Грибакин не стал отвергать, что у участников любых соревнований появляются эмоции, в первую очередь при конкуренции с другими участниками.

Ранее сообщалось, что в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» разгорелся скандал: выходцы из Чечни во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, из-за чего началась драка.