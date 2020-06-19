В рабочей группе оценили позицию Венецианской комиссии по поправкам

https://static.news.ru/photo/d874f578-b237-11ea-bfee-fa163e074e61_660.jpg Талия Хабриева Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Заявление Венецианской комиссии относительно поправки к Конституции РФ о международных отношениях необходимо воспринимать как рекомендацию. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Талия Хабриева.

Она напомнила, что вопросы у экспертов вызвала 79-я статья в связи с возможностями неисполнения решения ЕСПЧ. В частности, речь идёт о приоритете российского Основного закона над международным правом.

Важно знать, помимо того, что никакой драмы нет в этом решении, что принята такая норма, они ещё пишут, что очень важен диалог между ЕСПЧ и высшими национальными судами <...> что это подходящий форум для поиска решений. Так что всё очень позитивно — это рекомендация, соответственно, будем двигаться, как двигались и дальше, — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что подобные опасения у комиссии были и ранее, в частности, в 2015 году. Тогда у Конституционного суда появились полномочия проверки исполнимости решений международных судов. Хабриева напомнила, что Россия никогда не отказывалась от исполнения своих международных обязательств.

В решении Венецианской комиссии написано о том, что верховенство конституции над международным договором — это абсолютно легитимно, и они признались, что в странах, где конституция имеет верховенство над Европейской конвенцией о правах человека, существует вероятность того, что Конституционный суд может обнаружить противоречие между конституцией и толкованием, которое даёт ЕСПЧ, — отметила собеседница агентства.

При этом Хабриева подчеркнула, что Россия сохраняет своё право обращаться в международные суды.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что РФ не собирается вносить изменения в проект поправок.

19 июня Венецианская комиссия при Совете Европы (СЕ) вынесла заключение по проекту поправок в Конституцию России. Изучив предлагаемое изменение статьи 79, эксперты пришли к выводу, что наделение Конституционного суда (КС) РФ полномочиями отменить решения ЕСПЧ противоречит обязанностям Москвы в рамках Европейской конвенции по правам человека. Международное ведомство посоветовало Кремлю исключить поправку либо переформулировать, писал NEWS.ru.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

Общероссийское голосование, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля.