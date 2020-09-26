В ОП назвали «недружественным жестом» визит Меркель к Навальному

https://static.news.ru/photo/a7134960-016c-11eb-8253-fa163e074e61_660.jpg Charité Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель к российскому оппозиционеру Алексею Навальному в клинику Charité — это недружественный шаг в отношении РФ. Таким образом Запад пытается сделать из политика героя-мученика.

Такое мнение высказал бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

Ранее в СМИ появилась информация о «тайном» визите Меркель к Навальному. Позднее он сам подтвердил факт встречи.

По словам Орджоникидзе, во время визита государственного деятеля в другую страну многие проводят встречи с оппозицией — и это нормально. Однако ситуация с Навальным отличается от описанной. Как отметил Орджоникидзе, со стороны Меркель визит к оппозиционеру — это недружественный жест в отношении России. Канцлер является опытным политиком, который, сказал замсекретаря ОП, всё понимает. Он подчеркнул, что такие вещи делаются, чтобы «ущемить» Москву в политическом смысле, а Навального превратить в мученика.

Не исключаю, что оппозиционера в клинике тайно посещали и многие другие лидеры, не только Меркель. Канцлер же могла в ходе посещения проинструктировать Навального о том, как ему действовать дальше, — приводит слова Орджоникидзе РИА Новости.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.