В Минюсте отреагировали на требование ЕСПЧ освободить Навального

https://static.news.ru/photo/4709b6ae-7137-11eb-894e-96000091f725_660.jpg Константин Чуйченко Фото: government.ru

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить оппозиционера Алексея Навального является грубым вмешательством в деятельность судебной системы суверенного государства. Об этом заявил глава Минюста России Константин Чуйченко.

Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение, — цитирует РИА Новости министра.

Чуйченко добавил, что такое требование «заведомо неисполнимо», так как противоречит российскому законодательству, которое не предусматривает избирательного подхода к освобождению осуждённых. Кроме того, такое решение ЕСПЧ может осложнить восстановление полноценных отношений с институтами Совета Европы.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».

2 февраля Алексею Навальному был заменён условный срок на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». После этого защита Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы с жалобой на неисполнение Россией решения ЕСПЧ по этому судебному процессу.

Как сообщал NEWS.ru, Навальному назначили два судебных слушания на один день — на 20 февраля. Оба заседания пройдут в здании Бабушкинского суда, в том числе выездное заседание Мосгорсуда по апелляции об отмене решения о реальном сроке.