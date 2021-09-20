В МИД заявили о провокации ОБСЕ на выборах в Госдуму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ целенаправленно выбрало провокацию, не отправив наблюдателей на выборы в Россию. Москва говорила, что из-за эпидемиологической ситуации готова принять до 50 наблюдателей от миссии ОБСЕ, но там стали требовать квоту в 500 человек, пояснила дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Самое интересное, что всю канитель — извините за это слово, другого не подберёшь — с наблюдателями они сами заварили, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что после отказа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и другие представители сообщества стали заявлять, что якобы «международных наблюдателей в России нет».

А те, которые есть, видимо, не такие, как нужно БДИПЧ ОБСЕ, — отметила дипломат.

Ранее стало известно, что Мария Захарова отреагировала на критику ЕС относительно якобы «недостаточности» международного наблюдения за думскими выборами в России. При этом дипломат сравнила число наблюдателей в РФ и число наблюдателей, которые будут задействованы на парламентских выборах в Германии, где за выборами будут следить лишь четыре международных наблюдателя.