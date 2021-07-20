В МИД заявили, что пересмотра решения по выходу России из ДОН не будет

Пересмотра принятого Россией решения по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) не будет. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

Пересмотра не будет, поезд ушел, дамы и господа. Если бы вы были реально заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в ДОН, вы бы действовали по-иному, — сказал Рябков в ходе конференции стран-участниц Договора по открытому небу.

По словам представителя отечественного МИД, договор был нужен России не больше. чем всем остальным, а предполагаемый расчёт Запада на то, что страна «прогнётся» под нажимом, в очередной раз не сработал.

Мы будем выстраивать нашу линию в отношении договора в строжайшем соответствии с национальными интересами России и с интересами наших союзников, — подчеркнул Рябков.

Ранее представители Евросоюза выразили сожаление в связи с решением России выйти из Договора по открытому небу.